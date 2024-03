Pasquarelli Auto SpA est une société basée en Italie dont l'activité principale est la vente de voitures neuves et d'occasion. La société opère dans l'industrie automobile, qui comprend la commercialisation d'automobiles (neuves et d'occasion), la vente de pièces détachées et d'accessoires pour voitures et motos, ainsi que l'entretien et la réparation de véhicules à moteur et de motos. L'entreprise est impliquée dans quatre activités principales. Le segment des concessionnaires de voitures neuves et d'occasion est la principale activité commerciale axée sur la vente de voitures neuves et d'occasion. Avec le segment des services de location, l'entreprise propose des contrats de location à court et à long terme aux entreprises et aux particuliers. Les services de réparation et d'entretien sont fournis par son propre réseau d'ateliers spécialisés, répartis dans différents endroits, et offrent tous les services d'assistance nécessaires pour maintenir les performances et la sécurité de la voiture inchangées au fil du temps. Le segment des autres services propose des options de financement, de leasing, d'assurance, d'assainissement et des systèmes antivol avancés.