PASSAT : PV AGOA 24 06 2022

La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, fait ressortir que les actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance possèdent 2 416 652 actions sur les 3 953 538 actions ayant le droit de vote, et qu'à ces actions sont attachées 4 678 508 voix. En conséquence, l'Assemblée Générale réunissant plus du cinquième du capital social est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

Le Président déclare que le rapport financier annuel, les rapports des Co-Commissaires aux comptes, le texte des projets de résolutions ainsi que les autres documents et renseignements visés par les articles L 225-115, L 225-116, R 225-83 et R 225-89 du Code de Commerce, ont été mis à la disposition des actionnaires conformément aux dispositions légales et réglementaires.

le dossier de convocation de la présente Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, comportant notamment le tableau des résultats des 5 derniers exercices et la liste des fonctions de gestion, de direction, d'administration exercés par les mandataires sociaux au sein de la Société et d'autres sociétés,

le rapport financier annuel 2021 incluant le rapport de gestion du Conseil d'administration sur l'activité de la Société et du groupe et le rapport du Conseil d'administration sur le gouvernement d'entreprise,

9. Approbation de l'ensemble des éléments de rémunération et des avantages versés ou attribués au titre de l'exercice 2021 aux mandataires sociaux.

10.Approbation des éléments fixes et variables composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l'exercice 2021 ou attribués au titre de cet exercice au Président-Directeur Général, Monsieur Borries BROSZIO.

11.Approbation des éléments fixes et variables composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l'exercice 2021 ou attribués au titre de cet exercice au Directeur Général Délégué, Monsieur Robin BROSZIO.

12.Autorisation à donner au Conseil d'Administration pour l'achat par la Société de ses propres actions dans le cadre des dispositions de l'article L.22-10-62 du Code de Commerce.

13.Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Les Co-Commissaires aux comptes aux comptes font part à l'Assemblée Générale que les comptes annuels et les comptes consolidés soumis à l'approbation des actionnaires sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la Société à la clôture de l'exercice écoulé.

Puis, le Président ouvre la discussion.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Conseil d'administration et du rapport sur les comptes annuels des Co-Commissaires aux Comptes, approuve les comptes annuels de la société PASSAT, à savoir le bilan, le compte de résultat et l'annexe arrêtés le 31 décembre 2021, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à la majorité par 4 675 561 voix pour et 2 947 voix contre et 0 abstention.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport de gestion de groupe inclus dans le rapport de gestion du Conseil d'administration et du rapport des Co-Commissaires aux Comptes sur les comptes consolidés, approuve les comptes consolidés annuels du groupe PASSAT, à savoir le bilan, le compte de résultat et l'annexe arrêtés le 31 décembre 2021, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à la majorité par 4 675 561 voix pour et 2 947 voix contre et 0 abstention.

3