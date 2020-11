PASSAT : flambe à l'annonce de sa diversification dans l'activité sportive à domicile

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

L'action Passat flambe de 26,04% à 6,05 euros, le groupe ayant annoncé qu'il s'engageait dans une activité nouvelle centrée autour de la pratique de l'activité physique et sportive à domicile. " Ce nouveau concept associera plateforme communautaire digitale et machines connectées " précise le spécialiste de la vente assistée par l'image. Pour mener à bien ce projet, Passat s'allie avec un partenaire américain, expert de cet univers, Echelon US. Ils ont constitué la joint-venture Echelon Fit SAS.Le titre s'envole car Passat entre sur un marché qui a connu un boom ces derniers mois aux Etats-Unis du fait du Coronavirus. Les salles de sport étant fermées, les sportifs ont du se replier sur leur salon. Symbole du succès l'activité sportive à domicile, Peloton, spécialisé dans le vélo connecté à la maison, a vu son action bondir de plus de 270% depuis le 1er janvier. Il pèse désormais plus de 31 milliards de dollars en Bourse.Le lancement commercial de la nouvelle activité de Passat est attendu dans les prochaines semaines. Cette solution sera déployée sur la France, le Bénélux, l'Allemagne, l'Autriche et la Suisse.