Passat : Croissance Externe

Conformément au communiqué du 2 novembre 2022, PASSAT SA confirme ce jour sa prise de participation majoritaire dans le capital de Best Of TV, filiale du Groupe M6.

Passat SA et Best Of TV évoluent dans le même univers concurrentiel et proposent des gammes différentes et complémentaire pour leurs clients. Cette complémentarité d'offre ainsi que le partage de valeurs communes permettront d'accélérer le développement de leur activité.

Prochaine communication : Chiffre d'affaires annuel 2022, le vendredi 10 février 2022, avant Bourse.

Le groupe PASSAT, en bref…

Passat est l'expert de la vente assistée par image.

Le groupe propose aux grandes chaînes de distribution en France de véritables espaces de vente clé en main (corners vidéo). Grâce à son parc d'appareils vidéo, Passat vend des produits grand public répartis en 8 gammes.

Le groupe Passat est constitué de : Passat S.A.(France), Passat Espagne, Passat Portugal, et Passat USA.

Les titres sont cotés sur le compartiment C d'Eurolist by Euronext Paris

Code ISIN : FR0000038465 - Code Bloomberg : PASS FP- Code Reuters : PASS.PA

Retrouvez toute l'actualité financière et corporate du Groupe sur : https://www.passat.fr/informations-investisseurs.html

VOS CONTACTS

Jean-Luc AJASSE

Directeur Administratif et Financier

01 30 08 24 40

jlajasse@passat.fr

