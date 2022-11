© AOF 2022

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv M6 MÉTROPOLE TÉLÉVISION -0.86% 10.4 -38.87% PASSAT 3.75% 4.98 -20.00%

D'après un communiqué, M6 est entré en négociations exclusives avec la société Passat SA en vue d'une cession de Best of TV, détenue à 51% par le groupe de médias français. Acquise par M6 en 2014 à travers sa filiale Home Shopping Service, Best of TV propose différents produits de niche dont ceux exclusifs du téléachat. Ce projet de rachat a reçu le soutien du management de Best of TV, précise le communiqué.