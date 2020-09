Passat : Résultat Semestriel 2020

M€ – IFRS – au 30 juin

Résultats audités S1 2020 S1 2019 Var. Chiffre d'affaires 14,47 17,07 - 15,2 % Résultat opérationnel

En % du CA 0,68

4,7 % 1,4

8,2 %

- 3,5 pts Résultat net consolidé

En % du CA 0,39

2,7 % 1,07

6,3 %

- 3,6 pts Résultat net part du groupe

En % du CA 0,39

2,7 % 0,98

5,8 %

-3,1 pts

Passat a réalisé au 1er semestre 2020 un chiffre d'affaires de 14,47 M€, en baisse de 15,2% par rapport au 1er semestre de l'exercice précédent. Cette évolution s'explique par l'impact de la crise sanitaire sur notre activité en France et en Europe ainsi que par un effet de base négatif aux USA.

Analyse des résultats par région

En France (86,8% de l'activité du Groupe), le chiffre d'affaires baisse de 9,6% sur le semestre, Cette diminution s'explique par la fermeture de nos principaux clients durant la crise du COVID19 et ce malgré un bon redémarrage sur les deux derniers mois du semestre.

Grâce à la maitrise de nos coûts durant cette période ainsi qu'aux mesures d'accompagnement, le résultat opérationnel affiche une baisse de 91 K€ par rapport à fin juin 2019 et s'établit à 704 K€ contre 795K€.



En Europe du Sud (4 4% du chiffre d'affaires), l'activité ressort à 0,64M€ pour 1,04M€ au 30 juin 2019. La crise sanitaire a été encore plus impactante sur cette zone.

Le résultat opérationnel est négatif à 49K€ pour + 41 K€ fin juin 2019.

En Amérique du Nord (8,8% du chiffre d'affaires), le chiffre d'affaires n'a pas bénéficié comme en 2019 d'un avancement des commandes sur la campagne des bûches d'entretien, il s'établit à 1,27 M€ (niveau normatif pour cette période) contre 2,14 M€. Le résultat opérationnel ressort ainsi à 26 K€ contre 568 K€ au 30 juin 2019.

Analyse des résultats du Groupe

Le résultat opérationnel du Groupe s'élève à 0,68 M€ contre 1,4 M€ au 1er semestre 2019. Il ressort à 4,7% du chiffre d'affaires contre 8,2% au 30 juin 2019, soit une baisse de

3,5 points.

Après la comptabilisation du résultat financier et de la charge d'impôt, le résultat net consolidé s'élève à 0,39 M€ contre 1,07 M€ au 1er semestre 2019. Il s'affiche à 2,7% du chiffre d'affaires soit une baisse de 3,6 points par rapport au 1er semestre 2019.

Perspectives

En France et sur la péninsule Ibérique, notre objectif est de continuer de combler notre retard du premier semestre.

Nous continuerons nos efforts d'innovation produits et de communication afin de d'affirmer notre présence sur le marché et de relancer notre activité.

Aux Etats Unis sur l'activité bûche de ramonage la réussite de cette nouvelle campagne dépendra comme toujours des conditions climatiques, de notre capacité à communiquer et des conséquences de la crise sanitaire en cours.

Le groupe PASSAT, en bref…

Passat est l'expert de la vente assistée par image.

Le groupe propose aux grandes chaînes de distribution en France de véritables espaces de vente clé en main (corners vidéo). Grâce à son parc d'appareils vidéo, Passat vend des produits grand public répartis en 8 gammes.

Le groupe Passat est constitué de : Passat S.A.(France), Passat Espagne, Passat Portugal, et Passat USA.

Les titres sont cotés sur le compartiment C d'Eurolist by Euronext Paris

Code ISIN : FR0000038465 - Code Bloomberg : PASS FP- Code Reuters : PASS.PA

Retrouvez toute l'actualité financière et corporate du Groupe sur : http://www.passat.fr/informations-investisseurs.html

