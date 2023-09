Passat est le leader européen de la vente assistée par l'image. Le groupe propose aux grandes surfaces de distribution des espaces de vente clés en mains disposant de moniteurs vidéo. L'activité s'organise autour de 6 familles de produits : - produits de beauté et d'hygiène : lisseurs pour cheveux, masseurs, appareils d'hygiène dentaire, épilateurs, etc. (marques dental et Spirit of Beauty) ; - produits de confort et d'entretien de la maison : nettoyants, bûches de ramonage, produits d'entretien des cheminées, articles de brosserie, raquettes anti-insectes, etc. (marques Puissance Verte, Stone Guard et Facil Home) ; - ustensiles de cuisine : couvercles hermétiques, coupe-légumes, robots manuels, couteaux en céramique, etc. (marques Durandal et Facil Home) ; - produits de bricolage : marques Passat Outillage, Stone Guard et Kapro ; - produits de jardinage : bancs, griffes de jardin, râteaux, sécateurs, pulvérisateurs, insecticides, etc. (marques Passat Jardin, Plein Air et Liseré Vert) ; - produits de loisirs : essentiellement jeux (marque Passat) ; - équipements et accessoires de fitness : (marques Fitmaxx 5, Actiforme, Figur Body, etc.). La répartition géographique du CA est la suivante : France (76%), Espagne-Portugal-Italie (4,3%), Etats-Unis et Canada (19,7%).