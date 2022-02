Passat : baisse du résultat opérationnel en vue en 2021

Passat a déclaré s'attendre à une baisse de son résultat opérationnel en 2021 du fait de l'augmentation de ses coûts d'achat de marchandises et de l'inflation importante des tarifs logistiques.



Le spécialiste de la vente assistée par image - qui propose aux distributeurs des 'corners' de vente grâce à son parc d'appareils vidéo - dit avoir réalisé l'an dernier un chiffre d'affaires de 39,8 millions d'euros, soit une hausse de 9,7% par rapport à 2020.



Malgré la croissance de son activité, Passat explique anticiper, compte tenu de l'augmentation de ses coûts d'approvisionnement et des tarifs du transport maritime, un résultat opérationnel 2021 en baisse par rapport à 2020.



Au second semestre 2021, son chiffre d'affaires s'est affiché à 21 millions d'euros contre 21,8 millions un an plus tôt, soit une baisse de 3,8%, la fin de l'année 2020 ayant été particulièrement solide du fait de la sortie du premier confinement.



