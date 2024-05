Patanjali Foods Limited est une société basée en Inde, qui est engagée dans le commerce des huiles comestibles et dans la plantation de palmiers à huile. Les secteurs d'activité de la société sont les suivants : huiles comestibles, alimentation & FNCG, et production d'électricité à partir d'éoliennes. Le segment des huiles comestibles comprend les huiles brutes, les huiles raffinées, le vanaspati, les graisses de boulangerie, les extractions de graines et autres. Le segment de l'alimentation et des biens de consommation courante comprend divers types de produits alimentaires, des nutraceutiques, des biscuits, des nouilles, des petits-déjeuners, des céréales, des protéines de soja texturées et d'autres produits connexes. Le secteur de la production d'électricité à partir de turbines éoliennes se consacre à la production d'électricité à partir de moulins à vent. Les catégories de produits de la société comprennent la division des biscuits, l'huile Ruchi Sunlight, l'huile Mahakosh, l'huile Sunrich, l'huile Ruchi Gold, l'huile Nutrela, les aliments au soja Nutrela, les nouveaux produits Nutrela, l'huile de soja Ruchi Star, Vanaspati, les matières grasses de boulangerie et la division des produits nutraceutiques. Elle possède 22 unités de production qui, cumulées, représentent une capacité de raffinage de plus de 11 000 tonnes par jour et une capacité de broyage de graines de 11 000 tonnes par jour.

Secteur Transformation des aliments