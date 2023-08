Patels Airtemp (India) Limited, lors de sa réunion du 12 août 2023, a nommé M. Naimish B. Patel en tant qu'administrateur supplémentaire et administrateur indépendant au sein du conseil d'administration de la société, avec effet au 12 août 2023 et il exercera ses fonctions jusqu'à la date de la 31e assemblée générale annuelle de la société qui se tiendra le 23 septembre 2023, pour un premier mandat de cinq ans, du 12 août 2023 au 11 août 2028, qui répond aux critères d'indépendance prévus par la section 1a9(6) de la loi et les règles qui en découlent, ainsi que par le règlement 16(1)(b) des règles de cotation de la SEBI, et qui a soumis une déclaration à cet effet, sous réserve de l'approbation des actionnaires par l'adoption d'une résolution spéciale lors de la 31e assemblée générale annuelle qui se tiendra le 23 septembre 2023. M. Naimish B. Patel a été nommé administrateur indépendant de la société en remplacement de M. Himanshu N. Rawal, qui cessera d'être administrateur indépendant de la société à compter du 23 septembre 2023, date de la 31e assemblée générale annuelle de la société, à l'issue de son deuxième mandat d'administrateur indépendant. M. Naimishbhai B. Patel, âgé d'environ 63 ans, est titulaire d'une licence en ingénierie mécanique du L.D. Engineering College, Gujarat University, Inde.

Il possède des compétences informatiques en MS Office - Forth Shift - le système ERP. C'est un professionnel perspicace qui possède plus de 35 ans d'expérience dans la gestion des achats et de la chaîne d'approvisionnement, dans la mise en œuvre de projets, dans la gestion des stocks et dans la gestion des opérations d'usine. Capacité avérée à recruter et à gérer le personnel et son développement.

Établissement et suivi du budget d'exploitation. Communication orientée vers les résultats avec l'interne et les clients, développement des fournisseurs, exécution et gestion des opérations pour s'assurer que les objectifs de l'entreprise sont atteints. Ses compétences comprennent la gestion de la chaîne d'approvisionnement, l'approvisionnement et le développement des fournisseurs, la gestion des stocks, le développement de nouveaux produits, la logistique, la gestion de l'amélioration des coûts, la mise en œuvre de la qualité totale, la mise en œuvre HSE, la mise en œuvre SOX, la constitution et la direction d'équipes, la gestion d'usines et d'opérations.

Il fournit actuellement des conseils professionnels et des services d'experts à diverses petites et moyennes industries dans le but d'établir l'excellence opérationnelle dans le développement des activités de l'usine, des nouveaux produits et des clients. De 2008 à 20 ans, il a été associé à M/s Emerson Measurement solution India (société multinationale américaine) en tant que directeur des opérations - India Profit Centre. D'avril 2007 à octobre 2008, il a travaillé chez Dresser Rand, à Ahmedabad, en Inde, en tant que "Focus Factory Manager". Depuis avril 2000, il travaille pour Dresser Rand, Ahmedabad, Inde, en tant que responsable des achats.

De novembre 1985 à mars 2000, il a travaillé pour l'une des principales multinationales américaines - la société de fabrication de compresseurs d'air Ingersoll-Rand India Limited - en tant qu'ingénieur d'achat puis directeur des achats. Cette société, dont le siège se trouve à New York, est l'un des principaux fabricants de compresseurs d'air multi-produits, d'appareils de forage de précision, d'équipements de soutien pour l'aviation et d'équipements de construction.