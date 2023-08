Patels Airtemp (India) Limited est une société basée en Inde, qui est engagée dans la fabrication et la vente d'une gamme d'échangeurs de chaleur, tels que des échangeurs de chaleur de type coquille et tube, de type tube à ailettes et refroidis par air, des réservoirs sous pression, des équipements de climatisation et de réfrigération et des projets clés en main de chauffage, ventilation et climatisation (CVC) en Inde et la commercialisation d'équipements même en dehors de l'Inde. La société exerce ses activités dans le secteur de l'ingénierie. Ses échangeurs de chaleur refroidis par air sont utilisés dans diverses applications, notamment dans les raffineries, les complexes pétrochimiques, les installations de traitement du gaz naturel et les centrales électriques. Ses appareils à pression sont des conteneurs conçus pour contenir des gaz ou des liquides utilisés dans diverses industries. Il est utilisé dans diverses industries, notamment le pétrole et le gaz, les produits pharmaceutiques, l'énergie thermique, l'énergie nucléaire, les produits chimiques, les engrais, la pétrochimie, les textiles, le ciment et l'équipement d'origine des compresseurs.

Secteur Equipements et composants électriques