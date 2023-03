GAGNANTS ET PERDANTS DE L'OBJECTIF : Pathfinder trouve la voie à suivre au Mozambique

(Alliance News) - Les titres suivants sont ceux qui ont le plus progressé et le plus régressé sur l'AIM à Londres mercredi.

AIM - GAGNANTS

Pathfinder Minerals PLC, en hausse de 21% à 0,55 pence, fourchette de 12 mois 0,35 pence - 0,95 pence. La société de ressources naturelles axée sur le Mozambique a conclu un accord conditionnel avec Acumen Advisory Group LLC pour la vente de IM Mineral Ltd, sa filiale à part entière. Avec cet accord, Pathfinder cède les droits d'intenter une action contre le gouvernement du Mozambique pour l'expropriation de la concession minière 4623C. La réalisation de la cession est subordonnée à l'approbation des actionnaires lors de l'assemblée générale de Pathfinder qui se tiendra le 26 avril. La réalisation de la cession entraînera un paiement de 2 millions de livres sterling d'AAG à Pathfinder, un engagement d'AGG à entamer une procédure judiciaire contre le gouvernement du Mozambique et un paiement conditionnel de 24 millions de dollars US, soit 20 % des recouvrements nets résultant de tout règlement ou de toute décision concernant la plainte déposée contre le gouvernement du Mozambique.

Evgen Pharma PLC, hausse de 4,9% à 4,04 pence, fourchette de 12 mois 2,83 pence - 7,80 pence. La société de développement de médicaments en phase clinique annonce des données pharmacocinétiques de première ligne pour son essai clinique de phase I/Ib randomisé, contrôlé par placebo et à doses croissantes. L'étude visait à mieux comprendre les caractéristiques pharmacocinétiques et pharmacodynamiques de la nouvelle formulation de comprimés à enrobage entérique de l'actif principal de la société, le SFX-01, ainsi qu'à étudier comment le sulforaphane libéré par le comprimé s'engage avec des cibles d'intérêt. L'étude montre que le sulforaphane a été libéré par le comprimé entérosoluble au-delà de l'environnement acide de l'estomac, comme prévu, et que les niveaux de sulforaphane et de ses métabolites actifs dans le sang ont augmenté de manière prévisible avec l'augmentation des doses. Il note que les niveaux totaux de sulforaphane et de métabolites actifs dans le sang se situent dans la fourchette précédemment observée pour l'efficacité dans les expériences précliniques et les études cliniques dans une série de maladies cibles, y compris le cancer du sein et le glioblastome.

AIM - LOSERS

Anpario PLC, baisse de 27% à 225,00 pence, fourchette de 12 mois 225,00 pence - 611,50 pence. Le fabricant d'additifs pour l'alimentation animale annonce une baisse de son bénéfice annuel en raison d'une baisse de la demande et d'une hausse des coûts. Le bénéfice avant impôt chute de 35% à 3,7 millions de livres sterling en 2022, contre 5,7 millions de livres sterling l'année précédente, alors que la marge brute se dégrade, passant de 49% à 43%. Le chiffre d'affaires est en baisse, passant de 33,4 millions de livres sterling à 33,1 millions de livres sterling. L'entreprise explique que l'année a souffert des perturbations de la chaîne d'approvisionnement et de l'inflation "significative et immédiate" des prix des matières premières et de la logistique. Il explique que cette situation a également affecté de nombreux agriculteurs clients d'Anpario. Les agriculteurs ont subi des pressions sur le coût des intrants, notamment des aliments pour animaux et de l'énergie, ce qui a réduit leur rentabilité et, dans certains cas, leur viabilité, selon Anpario. "Certains agriculteurs, en particulier au Royaume-Uni et en Europe, ont décidé de renoncer à une production non rentable, ce qui entraîne aujourd'hui des pénuries alimentaires spécifiques dans les circuits de vente au détail. Avec moins d'animaux élevés, la demande d'aliments pour animaux et donc d'additifs est inévitablement plus faible, ce qui explique en partie les performances décevantes du groupe en Europe", indique l'entreprise. Néanmoins, la société propose un dividende final en hausse de 7,35 pence, contre 7,0 pence l'année précédente.

Mpac Group PLC, baisse de 13% à 243,55 pence, fourchette de 12 mois 210,00p - 534,00p. Le fabricant d'écosystèmes d'automatisation indique que le bénéfice avant impôt chute à 200 000 GBP en 2022, contre 8,2 millions de GBP en 2021, car le coût des ventes passe de 65,4 millions de GBP à 73,3 millions de GBP, et les dépenses de distribution augmentent de 6,8 millions de GBP à 8,1 millions de GBP. Les recettes, quant à elles, passent de 94,3 millions de livres sterling à 97,7 millions de livres sterling. Le directeur général, Tony Steels, explique que l'année a été caractérisée par "une incertitude macroéconomique accrue et une volatilité sans précédent dans la chaîne d'approvisionnement mondiale", ce qui a allongé le temps utile pour la passation des commandes des clients et a entraîné des difficultés opérationnelles. Cela s'est traduit par une baisse des prises de commandes, une diminution de l'efficacité opérationnelle et un allongement des délais de construction des projets. Le Mpac ajoute que l'augmentation des coûts de l'énergie, la hausse des taux d'intérêt, la pénurie de main-d'œuvre qualifiée et les contraintes d'approvisionnement en semi-conducteurs devraient se poursuivre jusqu'en 2023, ce qui, selon lui, "définit le contexte" des investissements et de la prise de décision des clients. Par ailleurs, l'entreprise annonce qu'Adam Holland, son directeur de l'exploitation, succédera à Tony Steels au poste de directeur général. Ce dernier prend sa retraite après avoir été directeur général pendant plus de six ans. La société précise qu'il y aura une période de transition et que Tony Steels quittera officiellement ses fonctions le 17 mai.

