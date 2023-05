Pathfinder Minerals vise une acquisition après avoir scellé la vente

Pathfinder Minerals PLC - société de ressources naturelles détenant des licences d'exploitation de sables minéraux lourds au Mozambique - confirme que la cession d'IM Minerals Ltd, filiale à 100 % de Pathfinder, à Acumen Advisory Group a été approuvée par les actionnaires lors de l'assemblée générale qui s'est tenue jeudi. Ajoute qu'à l'issue de la cession, la société cessera de détenir la quasi-totalité de ses activités commerciales ou de ses actifs existants et sera classée en tant que "cash shell" au titre de la règle 15 de l'AIM. En tant que telle, la société sera tenue de procéder à une ou plusieurs acquisitions constituant une prise de contrôle inversée dans un délai de six mois afin d'éviter que ses actions ne soient suspendues. Le conseil d'administration de la société évalue les opportunités dans les secteurs qu'il juge appropriés, cherchant à identifier un ou plusieurs projets ou actifs que la société pourrait acquérir.

Cours actuel de l'action : 0,48 pence, en baisse de 3,8 % jeudi à Londres

Variation sur 12 mois : en baisse de 16 %.

