Pathfinder prolonge la date limite de cession d'IM Minerals

Pathfinder Minerals PLC - société de ressources naturelles détenant des licences d'exploitation de sables minéraux lourds au Mozambique - accepte mutuellement de repousser la date limite de vente de IM Minerals Ltd à Acumen Advisory Group LLC. La date butoir est désormais fixée au 11 mai, alors qu'elle était fixée au 26 avril. Pathfinder et Acumen ont conclu un accord de vente et d'achat conditionnel contraignant pour IM Minerals à la fin du mois de mars.

Cours actuel de l'action : 0,43 pence, en hausse de 6,9 %.

Variation sur 12 mois : en baisse de 25

Par Greg Rosenvinge, journaliste à Alliance News

