L'éventuelle reprise de First Boston par le Credit Suisse pourrait se heurter à des obstacles

Le créancier suisse en difficulté devrait annoncer jeudi une réorganisation qui pourrait inclure la vente de diverses parties de ses activités pour tenter de lever des fonds. La banque pourrait également se séparer d'une partie de ses activités de conseil et de banque d'investissement.

Une source familière avec l'affaire a déclaré que la banque envisage de rebaptiser sa banque d'investissement en utilisant First Boston dans le cadre de cette réorganisation, confirmant les rapports de Bloomberg et du Wall street Journal.

Cependant, un certain nombre d'autres sociétés ou entités ont utilisé la marque First Boston.

La source a déclaré que le Credit Suisse s'efforce de récupérer la marque First Boston depuis qu'il l'a retirée il y a plusieurs années. Il n'était pas clair si le Credit Suisse serait heureux de coexister avec les autres marques First Boston.

Credit Suisse s'est refusé à tout commentaire.

Parmi les entités utilisant la marque, on trouve le site Web qui se présente comme "le premier appel pour les acquisitions". Contacté par Reuters, FirstBoston.net a déclaré par e-mail qu'il n'était pas affilié au Credit Suisse et a refusé de commenter si le Credit Suisse l'avait contacté. Un représentant figurant sur la liste du United States Patent and Trademark Office sous le dépôt de la marque First Boston n'a pas répondu à une demande de commentaire.

Une autre société portant la marque First Boston est First Boston Advisors, une entreprise de conseil en banque d'investissement précédemment connue sous le nom de Methuselah Advisors. La société est détenue par d'anciens banquiers de First Boston qui ont conseillé d'importantes opérations dans le domaine des médias et du numérique. Un représentant de la société n'a pas répondu à une demande de commentaire.

First Boston Capital Partners, une société de financement de la construction de maisons, porte également le nom de First Boston. Un représentant n'a pas répondu à une demande de commentaire.

Pourtant, si la base de données de l'USPTO est une bonne preuve pour savoir si une personne ou une entité est propriétaire d'une marque, elle n'est pas concluante, selon un avocat qui a refusé d'être identifié pour des raisons de confidentialité.

Une personne ou une entité pourrait utiliser une marque sous licence, a déclaré l'avocat. En outre, les droits sur les marques américaines découlent généralement de l'utilisation de la marque sur le marché. Si une personne ou une entité abandonne une marque, elle perd les droits, qu'elle soit propriétaire du morceau de papier ou non, a déclaré cet avocat.

L'achat de droits peut être coûteux. Meta Platforms Inc, le propriétaire du réseau de médias sociaux Facebook, était à l'origine d'un accord de 60 millions de dollars pour acquérir les actifs de la marque de la banque régionale américaine Meta Financial Group en décembre, selon les porte-parole de l'époque.

L'HISTOIRE DU CREDIT SUISSE ET DU FIRST BOSTON

L'histoire du Credit Suisse avec la banque d'investissement First Boston remonte à 1978, lorsque les deux entreprises se sont associées pour opérer sur le marché obligataire de Londres. En 1988, ils ont annoncé une fusion pour accroître la présence de la banque suisse à Wall street, créant ainsi CS First Boston. Cette fusion a été suivie d'une période difficile pour First Boston, qui avait subi la perte des célèbres banquiers Bruce Wasserstein et Joseph Perella.

Cependant, en juin 2005, la banque a déclaré qu'elle adopterait une marque unique Credit Suisse pour ses activités bancaires. Dans son rapport annuel 2005, elle a déclaré que la marque Credit Suisse First Boston n'était plus utilisée.

"L'argument qu'elle avancerait probablement est que (First Boston) s'accompagne d'une reconnaissance du marché qu'elle pourrait trouver utile avec certaines associations vraiment intrinsèques à la banque d'investissement", a déclaré Melanie McShane, directrice exécutive de la stratégie de la société de marques Siegel+Gale.

Si Credit Suisse fait effectivement renaître la marque, elle ne serait pas la première banque à faire un tel geste. Kingswood Capital Markets a acheté les droits d'utilisation de la marque de banque bulge bracket EF Hutton en 2021, tandis que Salomon Encore se décrit comme une "Salomon Brothers moderne". La Salomon Brothers originale était une banque d'investissement qui a révolutionné le commerce des obligations dans les années 1980 et dont le PDG était surnommé le "roi de Wall street".

M. McShane a déclaré que la relance de First Boston verrait probablement Credit Suisse "essayer de faire oublier que la marque a été abandonnée".

"Je dirais qu'il s'agit en grande partie de conserver les employés... et de retenir les meilleurs négociateurs", a déclaré McShane.