Pathward Financial, Inc. est une société de portefeuille financier, qui exerce ses activités par l'intermédiaire de sa filiale, Pathward, N.A. (la Banque). La Banque est une société bancaire à service complet. La Banque opère à travers trois segments : Consommateurs, Entreprises et Services aux entreprises/Autres. Le segment Consommateurs comprend le secteur d'activité Backend as a Service (BaaS), qui collabore avec des partenaires pour répondre aux besoins de paiement et de prêt. Il fournit des cartes prépayées, des comptes de dépôt, le traitement des paiements et des prêts à la consommation. Le segment commercial comprend la ligne d'affaires de financement commercial de la société, qui aide les entreprises à accéder aux fonds dont elles ont besoin. Sa gamme de produits financiers commerciaux est disponible à travers les quatre solutions de prêt : fonds de roulement, financement d'équipement, financement structuré et financement de primes d'assurance. Le segment Services généraux/Autres comprend certains services partagés, ainsi que des fonctions liées à la trésorerie, telles que le portefeuille d'investissement, le financement d'entrepôts, les dépôts et les emprunts en gros.

Secteur Banques