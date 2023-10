Patria Investments Ltd est une société d'investissement du marché privé. La société se concentre sur l'investissement en Amérique latine. Elle investit dans des fonds de capital-investissement, des fonds de développement d'infrastructures, des fonds de co-investissement, des fonds d'actions constructivistes et des produits spécifiques au Brésil, tels que des fonds immobiliers et des solutions de crédit. La société cherche à fournir aux investisseurs mondiaux et latino-américains des produits d'investissement qui permettent une diversification du portefeuille et des rendements réguliers. Son portefeuille d'investissement comprend l'agroalimentaire, la construction civile, les bâtiments d'entreprise, les centres de données, les services environnementaux, les services financiers, l'alimentation et les boissons, les soins de santé, l'assurance, la logistique, le pétrole et le gaz, et les télécommunications.

Secteur Gestion des placements et exploitants de fonds