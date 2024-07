Patria Private Equity Trust plc, anciennement abrdn Private Equity Opportunities Trust plc, est un fonds d'investissement basé au Royaume-Uni. L'objectif d'investissement de la société est de réaliser des rendements totaux à long terme en détenant un portefeuille diversifié de fonds de capital-investissement et de co-investissements, dont la majorité sera axée sur l'Europe. La société offre aux investisseurs une exposition aux fonds de capital-investissement et aux sociétés privées, principalement en Europe. Elle investit dans des fonds de capital-investissement par le biais d'engagements primaires et d'achats secondaires, et réalise des investissements directs dans des sociétés privées par le biais de co-investissements et d'investissements secondaires portant sur un seul actif. Le portefeuille géographique de la société comprend l'Amérique du Nord, le Royaume-Uni, l'Allemagne, le Benelux, les pays nordiques, la France et d'autres pays. Elle investit dans divers secteurs, tels que la technologie, la santé, les biens de consommation de base, la finance, l'industrie, la consommation discrétionnaire et d'autres. Patria Capital Partners LLP est le gestionnaire d'investissement de la société.