Patrick Industries, Inc. est un fabricant et un distributeur de produits et de matériaux de composants destinés aux fabricants d'équipement d'origine (OEM), principalement sur les marchés des véhicules de loisirs (VR), de la marine, des maisons préfabriquées (MH) et de l'industrie. Les secteurs de la société comprennent la fabrication, qui propose des produits stratifiés pour les meubles, les étagères, les murs et les comptoirs, des vinyles décoratifs, des vinyles enveloppés, des panneaux stratifiés en papier et des impressions en vinyle, des comptoirs en surface solide, en granit et en quartz, des produits en aluminium fabriqué et d'autres produits, et le secteur de la distribution, qui propose des panneaux muraux et de plafond préfinis, des cloisons sèches et des produits de finition pour cloisons sèches, des produits d'éclairage intérieur et extérieur, des câblages, des produits électriques et de plomberie, des services de transport et de logistique et d'autres produits. Elle opère par le biais d'un réseau qui comprend environ 185 usines de fabrication et 67 entrepôts et installations de distribution situés dans 23 États, avec une présence au Mexique, en Chine et au Canada.

Secteur Fournitures de construction et installation