ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 16 JUIN 2022 MODALITE DE MISE A DISPOSITION ET DE CONSULTATION DES DOCUMENTS PREPARATOIRES A L?ASSEMBLEE

Communiqué de presse ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 16 JUIN 2022 Modalité de mise à disposition et de consultation des documents préparatoires à l?Assemblée Paris, le 27 mai 2022 Les actionnaires de la société sont invités à participer à l?Assemblée Générale Mixte Annuelle qui se tiendra au siège de la société 45 avenue Georges Mandel à Paris (75016) le jeudi 16 juin 2022, à 15h. L?avis préalable à l?Assemblée comportant l?ordre du jour et les projets de résolutions a été publié au Bulletin des Annonces Légales obligatoires (BALO) du 4 mai 2022 (bulletin n°53). Les modalités de participation et de vote à cette assemblée figurent dans le même avis. Les documents et renseignements relatifs à cette Assemblée seront tenus à la disposition des actionnaires dans les conditions légales et règlementaires en vigueur. Les documents prévus à l?article R.22-10-23 du Code du commerce, seront tenus à disposition et consultable sur le site internet de Patrimoine & Commerce www.patrimoine-commerce.com, au plus tard le vingt et unième jour précédant l?Assemblée. Conformément aux dispositions réglementaires applicables : Tout actionnaire nominatif peut, à compter de la convocation et jusqu?au cinquième jour inclusivement avant l?Assemblée, demander à la Société de lui envoyer les documents visés aux articles R.225-81 et R.225-83 du Code de commerce, le cas échéant à sa demande expresse, par voie électronique. Pour les titulaires d?actions au porteur, l?exercice de ce droit est subordonné à la fourniture d?une attestation d?inscription dans les comptes de titres au porteur tenus par l?intermédiaire habilité; Tout actionnaire peut prendre connaissance au siège de la Société des documents visés aux articles L.225-115 et R.225-83 du Code de commerce à compter de la convocation de l?Assemblée. À propos de Patrimoine & Commerce Patrimoine & Commerce détient et exploite un portefeuille d?actifs immobiliers, principalement de commerce, totalisant plus de 500 000 m². Ces actifs sont situés pour l?essentiel dans des retail parks à proximité de villes moyennes sur l'ensemble du territoire français. Patrimoine & Commerce dispose d?un important deal-flow identifié qui lui permettra d?alimenter sa croissance en actifs de développement et en actifs d?exploitation. Patrimoine & Commerce est cotée sur le marché réglementé d?Euronext à Paris. Code ISIN : FR0011027135 - Code Mnémo : PAT Pour plus d?informations : www.patrimoine-commerce.com Pour toute information, contacter : PATRIMOINE & COMMERCE KEIMA Communication Gérant Eric Duval Tél. : 01 46 99 47 79 Emmanuel DOVERGNE Tél. : 01 56 43 44 63 emmanuel.dovergne@keima.fr Fichier PDF dépôt réglementaire



