PATRIMOINE ET COMMERCE: ACTIVITÉ DU 1ER TRIMESTRE 2023

COMMUNIQUÉ DE PRESSE ACTIVITÉ DU 1ER TRIMESTRE 2023 Paris, le 12 avril 2023 Les loyers bruts totaux du portefeuille immobilier de Patrimoine & Commerce s’établissent à 12,1 millions d’euros pour les trois premiers mois de l’exercice 2023, soit une augmentation de +7,2% comparé à 2022. LOYERS BRUTS En millions d'euros - 3 mois 31/03/2023 31/03/2022 Var. Var. % Périmètre constant 10,9 10,4 +0,5 +4,9% Acquisitions 0,9 0,2 +0,7 n/a Actifs cédés - 0,6 (0,6) n/a Restructurations 0,3 - +0,3 n/a Total loyers bruts 12,1 11,3 +0,8 +7,2% Cette augmentation des loyers s’explique par : Une augmentation à périmètre constant de +4,9%, portée par l ’ indexation contractuelle des baux et par la diminution de la charge d’étalement des franchises Covid-19 accordées à nos locataires en 2020 ;

La livraison sur le second semestre 2022 de la restructuration d’un actif en Martinique et

Un impact net positif de +0,1 million d’euros sur les mouvements d’acquisitions et de cessions. Cessions Au cours du 1er trimestre 2023, Patrimoine & Commerce a poursuivi sa politique de rotation d’actifs non stratégiques avec la cession d’une cellule commerciale isolée à Vandœuvre-lès-Nancy (54), pour un montant de 1,0 M€, en ligne avec les valeurs d’expertises. Perspectives Éric Duval, Gérant et Fondateur de Patrimoine & Commerce a déclaré : « Les performances du 1er trimestre 2023 viennent confirmer la solide tendance de 2022, avec la progression des loyers sous l’effet de l’indexation et du développement de notre portefeuille. Nous continuons en 2023 notre dynamique d’acquisitions ciblées et d’arbitrages d’actifs non stratégiques et nous comptons bien renforcer notre position d’acteur de référence des retail parks low cost en France ». Agenda 8 juin 2023 Assemblée générale 26 juillet 2023 Publication des résultats du 1er semestre 2023 11 octobre 2023 Publication du chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2023 ------------------------------------ À propos de Patrimoine & Commerce Patrimoine & Commerce détient et exploite un portefeuille d’actifs immobiliers, principalement de commerce, totalisant plus de 520 000 m². Ces actifs sont situés pour l’essentiel dans des retail parks à proximité de villes moyennes sur l'ensemble du territoire français. Patrimoine & Commerce dispose d’un important deal-flow identifié qui lui permettra d’alimenter sa croissance en actifs de développement et en actifs d’exploitation. Patrimoine & Commerce est cotée sur NYSE Euronext Paris. Code ISIN : FR0011027135 - Code Mnémo : PAT Pour plus d’informations : www.patrimoine-commerce.com Pour toute information, contacter : PATRIMOINE & COMMERCE KEIMA Communication Gérant Eric DUVAL Tél. : 01 46 99 47 79 Emmanuel DOVERGNE Tél. : 01 56 43 44 63 emmanuel.dovergne@keima.fr Fichier PDF dépôt réglementaire



