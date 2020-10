PATRIMOINE ET COMMERCE: ACTIVITE DU 3EME TRIMESTRE 2020

PATRIMOINE ET COMMERCE

Activité du 3ème trimestre 2020 Loyers bruts en progression de +2,1% à 35,0 M? Boulogne-Billancourt, le 21 octobre 2020 Les loyers bruts du portefeuille immobilier de Patrimoine & Commerce au 30 septembre 2020 ont augmenté de +2,1% par rapport à la même période l'année dernière, pour s'élever à 35,0 M?. En millions d'euros - 9 mois T3 2020 T3 2019 Variation % Périmètre constant 29,0 28,7 +0,3 +1,1% Franchises Covid-19 (1) (1,0) - (1,0) N/A Acquisitions 4,1 2,3 +1,9 N/A Actifs cédés 0,1 0,5 (0,4) N/A Restructurations 2,7 2,8 (0,1) -3,3% Total loyers bruts 35,0 34,2 +0,7 +2,1% Au 30 septembre 2020, les « franchises Covid-19 » accordées représentent 2,9 M? qui, conformément aux normes IFRS, sont comptablement étalées sur la durée ferme résiduelle du bail et représentent donc comptablement -1,0 M? à périmètre d'actif constant au 30 septembre 2020. La progression des loyers bruts s'explique essentiellement par (i) l'effet année pleine des acquisitions 2019, compensé par (ii) les négociations Covid-19 en cours avec nos enseignes locataires et (iii) l'impact des cessions d'actif. A périmètre constant, l'impact de l'indexation contractuelle des baux est de +2,5% sur la période et sur l'ensemble du portefeuille. Au 30 septembre 2020, les négociations se poursuivent avec plus de 150 deals finalisés ou en cours de négociation représentant près de 50% de la masse locative du Groupe. Les franchises accordées à ce jour en soutient à nos locataires totalisent 2,9 M? et conformément aux normes IFRS, elles sont comptablement étalées sur la durée ferme résiduelle du bail pour une charge de -1,0 M? à périmètre d'actif constant. Cessions Au cours du 3e trimestre 2020 dans un contexte de marché perturbé, Patrimoine & Commerce a poursuivi sa politique de cession d'actifs non stratégiques avec la vente d'un immeuble à Forbach (57). Cette cession s'ajoute à celles du premier semestre d'une galerie marchande à Tours (37), de trois cellules commerciales à Epinal (88) et de deux cellules commerciales à Thionville (57) et à Pierrelaye (95). Ces arbitrages représentent au total un montant de 8,2 M?, en ligne avec les valeurs d'expertise. Perspectives Eric Duval, Gérant et Fondateur de Patrimoine & Commerce a déclaré : « Nous sommes confiants dans les fondamentaux et la résilience de notre business model de retail parks low cost en France. La qualité de notre portefeuille, la solidité de notre structure financière associées à notre savoir-faire unique sont des atouts précieux pour surmonter cette période inédite et exceptionnelle. » ----------------------------------- À propos de Patrimoine & Commerce Patrimoine & Commerce détient et exploite un portefeuille d'actifs immobiliers, principalement de commerce, totalisant plus de 500 000 m². Ces actifs sont situés pour l'essentiel dans des retail parks à proximité de villes moyennes sur l'ensemble du territoire français. Patrimoine & Commerce dispose d'un important deal-flow identifié qui lui permettra d'alimenter sa croissance en actifs de développement et en actifs d'exploitation. Patrimoine & Commerce est cotée sur NYSE Euronext Paris. Code ISIN : FR0011027135 - Code Mnémo : PAT Pour plus d'informations : www.patrimoine-commerce.com Pour toute information, contacter : PATRIMOINE & COMMERCE KEIMA Communication Eric DUVAL Gérant Tél. : 01 46 99 47 79 Emmanuel DOVERGNE Tél. : 01 56 43 44 63 emmanuel.dovergne@keima.fr Fichier PDF dépôt réglementaire



