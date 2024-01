PATRIMOINE ET COMMERCE

PATRIMOINE ET COMMERCE: BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE AU 5 JANVIER 2024



05-Jan-2024 / 19:00 CET/CEST

Information réglementaire transmise par EQS Group.

Le contenu de ce communiqué est de la responsabilité de l’émetteur.



Bilan semestriel du contrat de liquidité

AU 5 JANVIER 2024 Paris, le 5 janvier 2024 Au titre du contrat de liquidité confié par la société PATRIMOINE ET COMMERCE à Kepler Cheuvreux,àladatedu31décembre2023,lesmoyenssuivantsfiguraientaucomptedeliquidité: 11 777 titres

40 996.47 € en espèces

Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l'achat : 295

Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 322

Volume échangé sur le semestre à l'achat : 14 663 titres pour 261 851.73 €

Volume échangé sur le semestre à la vente : 14 320 titres pour 255 920.57 € Ilestrappelé: que lors du dernier bilan du 30 juin 2023, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité : 11 434 titres

45 902.31 € en espèces

Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l'achat : 312

Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 321

Volume échangé sur le semestre à l'achat : 19 710 titres pour 346 726.62 €

Volume échangé sur le semestre à la vente : 18 043 titres pour 314 770.99 € que lors de la mise en place du contrat, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité : 9 013 titres

36 192.00 € en espèces LamiseenœuvreduprésentbilanestréaliséeconformémentàladécisionAMFn°2021-01du22juin 2021 renouvelant l’instauration des contrats de liquidité sur titres de capital au titre de pratique de marché admise. ---------------------------------- À propos de Patrimoine & Commerce Patrimoine & Commerce détient et exploite un portefeuille d’actifs immobiliers, principalement de commerce, totalisant plus de 520 000m². Ces actifs sont situés pour l’essentiel dans des retail parks à proximité de villes moyennes sur l'ensemble du territoire français. Patrimoine & Commerce dispose d’un important deal-flow identifié qui lui permettra d’alimenter sa croissance en actifs de développement et en actifs d’exploitation. Patrimoine & Commerce est cotée sur le marché réglementé d’Euronext à Paris. Code ISIN : FR0011027135 - Code Mnémo : PAT Pour plus d’informations: www.patrimoine-commerce.com Pour toute information, contacter: PATRIMOINE & COMMERCE KEIMA Communication Gérant Eric Duval Tél.: 01 46 99 47 79 Emmanuel DOVERGNE Tél.: 01 56 43 44 63 emmanuel.dovergne@keima.fr Fichier PDF dépôt réglementaire



