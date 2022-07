PATRIMOINE ET COMMERCE

PATRIMOINE ET COMMERCE: DIVIDENDE EN ACTIONS



21-Juil-2022 / 19:00 CET/CEST

Information réglementaire transmise par EQS Group.

Le contenu de ce communiqué est de la responsabilité de l’émetteur.



Communiqué de presse DIVIDENDE EN ACTIONS Paris, le 21 juillet 2022 L’assemblée générale mixte annuelle de Patrimoine & Commerce qui s’est tenue le 16 juin 2022, a approuvé le versement d’un dividende de 1,25 euros par action. L’option entre le paiement du dividende en actions nouvelles de la société ou le paiement en numéraire a également en numéraire a également été validé. L’option pour le paiement en actions nouvelles du dividende 2021 va se traduire par la création de 193 680 actions nouvelles ordinaires. Le montant du dividende payé en numéraire sera mis en paiement le 29 juillet 2022. À propos de Patrimoine & Commerce Patrimoine & Commerce détient et exploite un portefeuille d’actifs immobiliers, principalement de commerce, totalisant plus de 500 000 m². Ces actifs sont situés pour l’essentiel dans des retail parks à proximité de villes moyennes sur l'ensemble du territoire français. Patrimoine & Commerce dispose d’un important deal-flow identifié qui lui permettra d’alimenter sa croissance en actifs de développement et en actifs d’exploitation. Patrimoine & Commerce est cotée sur le marché réglementé d’Euronext à Paris. Code ISIN : FR0011027135 - Code Mnémo : PAT Pour plus d’informations : www.patrimoine-commerce.com Pour toute information, contacter : PATRIMOINE & COMMERCE KEIMA Communication Gérant Eric Duval Tél. : 01 46 99 47 79 Emmanuel DOVERGNE Tél. : 01 56 43 44 63 emmanuel.dovergne@keima.fr Fichier PDF dépôt réglementaire



Document : DIVIDENDE EN ACTIONS