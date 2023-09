PATRIMOINE ET COMMERCE

PATRIMOINE ET COMMERCE: Déclaration des transactions sur actions propres (Hors contrat de liquidité) réalisées du 04 SEPTEMBRE 2023 au 08 SEPTEMBRE 2023



11-Sep-2023 / 19:00 CET/CEST

Déclaration des transactions sur actions propres

(Hors contrat de liquidité) réalisées du 04 SEPTEMBRE 2023 au 08 SEPTEMBRE 2023 Le 11 septembre 2023, Nom de l'émetteur Code Identifiant de l'émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Volume total journalier (en nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché Patrimoine et commerce 969500C2C11L0PTGRH11 2023-09-04 FR0011027135 0 0 XPAR Patrimoine et commerce 969500C2C11L0PTGRH11 2023-09-05 FR0011027135 88 17,771591 XPAR Patrimoine et commerce 969500C2C11L0PTGRH11 2023-08-09 FR0011027135 93 17,850000 XPAR Patrimoine et commerce 969500C2C11L0PTGRH11 2023-08-10 FR0011027135 76 17,800000 XPAR Patrimoine et commerce 969500C2C11L0PTGRH11 2023-08-11 FR0011027135 75 17,700000 XPAR TOTAL 332 17,78 XPAR Le reporting détaillé est disponible sur le site internet de Patrimoine et Commerce www.patrimoine-commerce.com dans l’espace Finance/ Documents Financiers/ Informations relatives aux transactions sur actions propres. À propos de Patrimoine & Commerce Patrimoine & Commerce détient et exploite un portefeuille d’actifs immobiliers, principalement de commerce, totalisant plus de 500 000 m². Ces actifs sont situés pour l’essentiel dans des retail parks à proximité de villes moyennes sur l'ensemble du territoire français. Patrimoine & Commerce dispose d’un important deal-flow identifié qui lui permettra d’alimenter sa croissance en actifs de développement et en actifs d’exploitation. Patrimoine & Commerce est cotée sur le marché réglementé d’Euronext à Paris. Code ISIN : FR0011027135 - Code Mnémo : PAT Pour plus d’informations : www.patrimoine-commerce.com Pour toute information, contacter : PATRIMOINE & COMMERCE KEIMA Communication Gérant Eric Duval Tél. : 01 46 99 47 79 Emmanuel DOVERGNE Tél. : 01 56 43 44 63 emmanuel.dovergne@keima.fr Fichier PDF dépôt réglementaire



