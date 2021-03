PATRIMOINE ET COMMERCE: Déclaration individuelle des dirigeants

PATRIMOINE ET COMMERCE

Communiqué de presse - 12 mars 2021 Déclaration individuelle des dirigeants Au cours de l'exercice, les dirigeants ont effectué les déclarations, individuelles relatives aux opérations des personnes mentionnées à l'article L621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société, suivantes : Le 8 mars 2021, Madame Pauline Duval gérante de la Société a déclaré avoir réalisé au cours de l'exercice 2020, les acquisitions de titres de la société ci-dessous : Date Quantité Prix d'acquisition 09/03/2020 200 17,7 ? 11/03/2020 190 17,4 ? 13/03/2020 42 15,2 ? 17/03/2020 32 14,55 ? 19/03/2020 26 13,95 ? 20/03/2020 20 13,85 ? 23/03/2020 50 13 ? 24/03/2020 30 12,7? 24/03/2020 73 12,9 ? 24/03/2020 100 12,95 ? 26/03/2020 27 14,25 ? 26/03/2020 100 13,6 ? 27/03/2020 36 13,75 ? 14/04/2020 106 13,55 ? 11/06/2020 120 14,7 ? 15/06/2020 158 14,75 ? 07/07/2020 150 13,65 ? 07/07/2020 180 13,7 ? TOTAL 1640 24 141,45 ? ----------------------------------------------------------- À propos de Patrimoine & Commerce Patrimoine & Commerce détient et exploite un portefeuille d'actifs immobiliers, principalement de commerce, totalisant plus de 500 000 m². Ces actifs sont situés pour l'essentiel dans des retail parks à proximité de villes moyennes sur l'ensemble du territoire français. Patrimoine & Commerce dispose d'un important deal-flow identifié qui lui permettra d'alimenter sa croissance en actifs de développement et en actifs d'exploitation. Patrimoine & Commerce est cotée sur NYSE Euronext Paris. Code ISIN : FR0011027135 - Code Mnémo : PAT Pour plus d'informations : www.patrimoine-commerce.com

