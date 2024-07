PATRIMOINE ET COMMERCE

PATRIMOINE ET COMMERCE: MISE A DISPOSITION DU RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL 2024



24-Juil-2024 / 08:00 CET/CEST

COMMUNIQUÉ DE PRESSE MISE A DISPOSITION DU RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL Paris, le 24 juillet 2024 Patrimoine & Commerce annonce avoir mis à la disposition du public et déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers le 24 juillet 2024 son Rapport financier semestriel au 30 juin 2024. Le Rapport financier semestriel peut être consulté ou téléchargé sur le site internet de Patrimoine & Commerce (www.patrimoine-commerce.com), rubrique Documents financiers/ Présentation des résultats. Il est également à la disposition du public, gratuitement et sur simple demande : • par courrier : Patrimoine & Commerce Communication financière 45 avenue Georges Mandel – 75116 Paris - France • par mail : contact@patrimoine-commerce.com • par téléphone : +33 (0)1 46 99 47 79 Ce rapport comprend : le rapport d’activité sur le premier semestre 2024,

les comptes consolidés semestriels résumés au 30 juin 2024,

le rapport des Commissaires aux Comptes sur l’information financière semestrielle 2024,

l’attestation du responsable du Rapport financier semestriel. ------------------------------------ À propos de Patrimoine & Commerce Patrimoine & Commerce détient et exploite un portefeuille d’actifs immobiliers, principalement de commerce, totalisant plus de 528 000m². Ces actifs sont situés pour l’essentiel dans des retail parks à proximité de villes moyennes sur l'ensemble du territoire français. Patrimoine & Commerce dispose d’un important deal-flow identifié qui lui permettra d’alimenter sa croissance en actifs de développement et en actifs d’exploitation. Patrimoine & Commerce est cotée sur le marché réglementé d’Euronext à Paris. Code ISIN : FR0011027135 - Code Mnémo : PAT Pour plus d’informations: www.patrimoine-commerce.com Pour toute information, contacter: PATRIMOINE & COMMERCE Relations investisseurs et journalistes Gérant Eric DUVAL Tél.: 01 46 99 47 79 CYLANS Tél.: +33 (0)7 88 09 17 29 patrimoine-commerce@cylans.fr Fichier PDF dépôt réglementaire



