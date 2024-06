PATRIMOINE ET COMMERCE

PATRIMOINE ET COMMERCE: PROGRAMME DE RACHAT D’ACTIONS - AUGMENTATION DE MOYEN AU CONTRAT DE LIQUIDITE AVEC KEPLER CHEUVREUX



19-Juin-2024 / 19:00 CET/CEST

Information réglementaire transmise par EQS Group.

Le contenu de ce communiqué est de la responsabilité de l’émetteur.



Communiqué de presse PROGRAMME DE RACHAT D’ACTIONS AUGMENTATION DE MOYEN AU CONTRAT DE LIQUIDITE AVEC KEPLER CHEUVREUX Paris, le 19 juin 2024 Par contrat en date du 19 décembre 2012, la société PATRIMOINE ET COMMERCE (ISIN: FR0011027135) a confié à la société Kepler Cheuvreux la mise en œuvre d’un contrat de liquidité portant sur ses actions ordinaires admises en négociation sur Euronext Paris. En date du 19 juin 2024, en conformité avec l’article 4 de la décision AMF n°2021-01 du 22 juin 2021 renouvelant l’instauration des contrats de liquidité sur titres de capital au titre de pratique de marché admise, PATRIMOINE ET COMMERCE a augmenté les moyens affectés au contrat de liquidité de : - 50 000 € La position, après ajout de ces moyens, en date du 19 juin 2024 est de : -12 398 titres -68 431,05 € À propos de Patrimoine & Commerce Patrimoine & Commerce détient et exploite un portefeuille d’actifs immobiliers, principalement de commerce, totalisant plus de 528 000 m². Ces actifs sont situés pour l’essentiel dans des retail parks à proximité de villes moyennes sur l'ensemble du territoire français. Patrimoine & Commerce dispose d’un important deal-flow identifié qui lui permettra d’alimenter sa croissance en actifs de développement et en actifs d’exploitation. Patrimoine & Commerce est cotée sur le marché réglementé d’Euronext à Paris. Code ISIN : FR0011027135 - Code Mnémo : PAT Pour plus d’informations : www.patrimoine-commerce.com Pour toute information, contacter : PATRIMOINE & COMMERCE Relations investisseurs et journalistes Gérant Eric DUVAL Tél. : 01 46 99 47 79 contact@patrimoine-commerce.com CYLANS Tél. : +33 (0)7 88 09 17 29 patrimoine-commerce@cylans.fr La foncière spécialiste des Retail Parks Low-Cost Fichier PDF dépôt réglementaire



Document : P&C - 20240619 CP AUGMENTATION DE MOYEN AU CONTRAT DE LIQUIDITE