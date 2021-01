PATRIMOINE ET COMMERCE

PATRIMOINE ET COMMERCE: Prolongation du programme de rachat d'actions du 04/05/2020



12-Jan-2021 / 19:00 CET/CEST

Prolongation de la durée du programme de rachat d'actions du 30 avril 2020 Boulogne-Billancourt, 12 janvier 2021 Patrimoine et Commerce annonce avoir prolongé la durée du mandat d'achat confié à Kepler Chevreux par la signature d'un avenant au mandat d'achat en date du 24 décembre 2020, ce mandat à l'effet de racheter un maximum de 60.000 actions, soit environ 0,43% du capital de la Société. La durée du mandat a été prolongée jusqu'au 17 juin 2021. Ce programme s'inscrit dans le cadre de la 10ème résolution approuvée par l'assemblée générale des actionnaires du 26 juin 2019, dont la mise en ?uvre de la prolongation a été décidée par décision de la gérance en date du 24 décembre 2020. Les actions rachetées au titre de ce programme seront annulées et le capital social sera réduit en conséquence. Les achats seront effectués conformément au règlement n° 596/2014 du parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux abus de marché. Les déclarations hebdomadaires des opérations effectuées dans le cadre de ce programme seront disponibles dans la rubrique « informations réglementées » sur le site www.patrimoine-commerce.com. Conformément aux dispositions de l'article 241-2 II du Règlement général de l'Autorité des marchés financiers, pendant la durée du programme de rachat, toute modification de l'une des informations énumérées aux 3°,4° et 5° du I de l'article 241-2 du Règlement général de l'Autorité des marchés financiers figurant dans le présent descriptif sera portée, le plus tôt possible, à la connaissance du public selon les modalités fixées à l'article 221-3 du Règlement général de l'Autorité des marchés financiers. ----------------------------------- À propos de Patrimoine & Commerce Patrimoine & Commerce détient et exploite un portefeuille d'actifs immobiliers, principalement de commerce, totalisant plus de 500 000 m². Ces actifs sont situés pour l'essentiel dans des retail parks à proximité de villes moyennes sur l'ensemble du territoire français. Patrimoine & Commerce dispose d'un important deal-flow identifié qui lui permettra d'alimenter sa croissance en actifs de développement et en actifs d'exploitation. Patrimoine & Commerce est cotée sur Euronext Paris. Code ISIN : FR0011027135 - Code Mémo : PAT Pour plus d'informations : www.patrimoine-commerce.com Pour toute information, contacter : PATRIMOINE & COMMERCE KEIMA Communication Gérant Eric Duval Tél. : 01 46 99 47 79 Emmanuel DOVERGNE Tél. : 01 56 43 44 63 emmanuel.dovergne@keima.fr Fichier PDF dépôt réglementaire



