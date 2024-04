Patrimoine & Commerce : hausse de 8% des loyers trimestriels

Le 12 avril 2024 à 10:13 Partager

Patrimoine & Commerce fait état de loyers bruts totaux de son portefeuille immobilier de 13,1 millions d'euros pour les trois premiers mois de l'exercice 2024, soit une augmentation de 8% comparé au premier trimestre 2023.



Cette hausse s'explique par une augmentation à périmètre constant de 4,7%, portée essentiellement par l'indexation contractuelle des baux, et un impact positif des opérations de restructuration et des acquisitions réalisées au deuxième trimestre 2023.



Au cours du trimestre écoulé, Patrimoine & Commerce a poursuivi sa politique de rotation d'actifs non stratégiques avec la cession d'une petite galerie commerciale à Gaillon (Eure), pour un montant d'un million d'euros, en ligne avec les valeurs d'expertises.



Copyright (c) 2024 CercleFinance.com. Tous droits réservés.