Patrimoine & Commerce : résultats 'solides', dividende accru

Patrimoine & Commerce a fait état mercredi de résultats 'solides' au titre de son exercice 2022, tant au niveau opérationnel que financier, une performance qui va lui permettre de relever le montant de son dividende.



La société, qui exploite un portefeuille d'actifs immobiliers, principalement dans le commerce, a dégagé l'an dernier un résultat net récurrent de 29,3 millions d'euros, contre 26,7 millions en 2021.



En tenant notamment compte de la quote-part des sociétés mises en équivalence, le résultat net part du groupe s'établit à 47,8 millions d'euros, en augmentation de 51,7% par rapport à l'exercice précédent.



Dans son communiqué, Patrimoine & Commerce dit avoir bénéficié d'une activité locative soutenue avec la signature de 55 baux, dont 21 renouvellements.



Le taux d'occupation s'inscrit en amélioration pour ressortir à 94,3%, tandis que le taux de recouvrement des loyers et charges atteint 98,1%.



Suite à ces performances, le groupe prévoit de proposer à ses actionnaires un dividende de 1,30 euro par action, en augmentation de 4% par rapport à l'exercice précédent.



Ce coupon fait ressortir un rendement de 4,6% sur l'actif net réévalué (ANR) au 31 décembre 2022 et de 7,9% sur le cours de Bourse actuel.



Au 31 décembre dernier, la valeur d'expertise du patrimoine s'établissait à 841,3 millions d'euros, soit une augmentation de 4,3% par rapport au 31 décembre 2021.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.