Éric Duval, Gérant et Fondateur de Patrimoine & Commerce a déclaré : « Les performances du 1er trimestre 2024 viennent confirmer la solide tendance de 2023, avec la progression des loyers sous l'effet de l'indexation et de la gestion proactive de notre portefeuille. Nous bénéficions de l'effet positif de la livraison de l'opération de restructuration du site de la Ville-du-Bois et nous continuons en 2024 notre dynamique d'acquisitions ciblées et d'arbitrages d'actifs non stratégiques. Nous poursuivons cette approche dans l'objectif de renforcer notre position d'acteur de référence des retail parks low cost en France ».

