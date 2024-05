Les actionnaires pourront demander le formulaire de vote et ses annexes à l'établissement financier dépositaire de leurs titres de telle sorte que la demande parvienne au plus tard à cet intermédiaire six jours avant la date de l'assemblée soit le vendredi 7 juin 2024 et être accompagnés, pour ceux provenant des actionnaires au porteur, d'une attestation de participation.

Disclaimer

Patrimoine et Commerce SCA published this content on 27 May 2024 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 27 May 2024 14:24:02 UTC.