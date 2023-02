Patrimoine et Commerce : & Commerce annonce un résultat annuel en hausse de 51,7% en 2022

La foncière Patrimoine & Commerce annonce un résultat net part du groupe en hausse de +51,7% à 47,8 millions d’euros sur l’exercice 2022, avec un taux de recouvrement des loyers et charges de 98,1%. La valorisation des immeubles s’établit à 841 millions d’euros. Le groupe propose le versement d’un dividende de 1,30 euro par action, en hausse de 4%, soit un rendement de 7,9% sur le cours de bourse et de 4,6% sur l’ANR. Patrimoine & Commerce a poursuivi une activité locative soutenue avec la signature de 55 baux (dont 21 renouvellements).



Le taux d'occupation financier est en amélioration et s'établit sur l'ensemble du patrimoine à 94,3%. Le taux de recouvrement des loyers et charges de l'année 2022 est de 98,1%.



Eric Duval, Gérant et Fondateur de Patrimoine & Commerce, estime que " les solides résultats de l'exercice 2022, tant sur la performance opérationnelle que financière, confirment l'attractivité du modèle de développement du groupe en tant que première foncière cotée de retail parks low cost en France ".



Patrimoine & Commerce détient et exploite un portefeuille d'actifs immobiliers, principalement de commerce, totalisant plus de 520 000 m². Ces actifs sont situés pour l'essentiel dans des retail parks à proximité de villes moyennes sur l'ensemble du territoire français.