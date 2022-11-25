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    PAT   FR0011027135

PATRIMOINE ET COMMERCE

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Patrimoine et Commerce : Document AMF CP. 2022DD873473

25/11/2022 | 18:22
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2022DD873473

25 novembre 2022

FR0011027135 - DD154294

INFORMATION

Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société

LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE

SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.

NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :

Eric DUVAL, Gérante

NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:

Notification initiale

COORDONNEES DE L'EMETTEUR

NOM : PATRIMOINE ET COMMERCE

DETAIL DE LA TRANSACTION

DATE DE LA TRANSACTION : 25 novembre 2022

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Acquisition

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 0.0000 Euro

VOLUME : 5 000.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 0.0000 Euro

VOLUME : 5 000.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 25 novembre 2022

COMMENTAIRES :

Madame Pauline Duval a acquis via sa société Pad Invest 5.000 actions de la société Patrimoine et Commerce.

"Les données à caractère personnel collectées par le biais de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique réservé à l'usage exclusif de l'AMF pour l'accomplissement de ses missions. En application du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le droit d'accès et le cas échéant, de rectification, d'effacement, d'opposition ou de limitation du traitement des données personnelles des personnes physiques les concernant, peut être exercé par courrier à l'adresse suivante : AMF - Délégué à la protection des données - 17 place de la Bourse, 75002 Paris ; et via le formulaire « données personnelles » accessible sur le site internet de l'AMF. Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL."

Disclaimer

Patrimoine et Commerce SCA published this content on 25 November 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 25 November 2022 17:20:29 UTC.


© Publicnow 2022
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Dette nette 2021 369 M 384 M -
PER 2021 7,49x
Rendement 2021 7,84%
Capitalisation 225 M 234 M -
VE / CA 2020 13,1x
VE / CA 2021 13,5x
Nbr Employés 7
Flottant 20,7%
Graphique PATRIMOINE ET COMMERCE
Durée : Période :
Patrimoine et Commerce : Graphique analyse technique Patrimoine et Commerce | Zonebourse
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Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesNeutreBaissièreBaissière
Evolution du Compte de Résultat
Dirigeants et Administrateurs
Éric Duval Managing Director
Christian Louis-Victor Independent Chairman-Supervisory Board
Éric Ranjard Independent Member-Supervisory Board
Jean-Michel Boukhers Independent Member-Supervisory Board
Marie Tournier Independent Member-Supervisory Board
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
PATRIMOINE ET COMMERCE-5.96%234
SUN HUNG KAI PROPERTIES LIMITED-2.91%34 090
CHINA RESOURCES LAND LIMITED2.29%30 643
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD.8.23%28 009
POLY DEVELOPMENTS AND HOLDINGS GROUP CO., LTD.1.92%26 676
CK ASSET HOLDINGS LIMITED-4.37%21 645