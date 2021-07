PATRIMOINE ET COMMERCE

BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE AU 30 JUIN 2021



02-Juil-2021 / 19:00 CET/CEST

Bilan semestriel du contrat de liquidité

au 30 JUIN 2021 Boulogne-Billancourt, le 2 juillet 2021 Au titre du contrat de liquidité confié par la société PATRIMOINE ET COMMERCE à Kepler Cheuvreux, à la date du 30 juin 2021, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité : - 6 560 titres - 116 303.06 ? en espèces - Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l'achat : 265 - Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 312 - Volume échangé sur le semestre à l'achat : 16 303 titres pour 265 636.83 ? - Volume échangé sur le semestre à la vente : 21 705 titres pour 354 548.80 ? Il est rappelé : * que lors du dernier bilan du 31 décembre 2020, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité : - 11 962 titres - 27 391.09 ? en espèces - Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l'achat : 386 - Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 320 - Volume échangé sur le semestre à l'achat : 24 423 titres pour 351 703.62 ? - Volume échangé sur le semestre à la vente : 15 267 titres pour 222 451.10 ? * que lors de la mise en place du contrat, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité : - 9 013 titres - 36 192.00 ? en espèces La mise en ?uvre du contrat de liquidité est réalisée conformément à la Décision de l'AMF n° 2018-01 en date du 2 juillet 2018, instaurant des contrats de liquidité sur titres de capital au titre de pratique de marché admise. o0o Achats Ventes Nombre de

À propos de Patrimoine & Commerce Patrimoine & Commerce détient et exploite un portefeuille d'actifs immobiliers, principalement de commerce, totalisant plus de 500 000 m². Ces actifs sont situés pour l'essentiel dans des retail parks à proximité de villes moyennes sur l'ensemble du territoire français. Patrimoine & Commerce dispose d'un important deal-flow identifié qui lui permettra d'alimenter sa croissance en actifs de développement et en actifs d'exploitation. Patrimoine & Commerce est cotée sur NYSE Euronext Paris. Code ISIN : FR0011027135 - Code Mnémo : PAT



