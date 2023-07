PATRIOT BATTERY METALS INC. : Stifel GMP toujours positif

Patriot Battery Metals Inc. est une société d'exploration minière basée au Canada. La société se concentre sur l'acquisition et le développement de propriétés minières contenant une batterie, des métaux de base et des métaux précieux. Les propriétés de la Société comprennent la propriété Corvette, la propriété Pontax, la propriété Lac Du Beryl, la propriété Eastmain et la propriété Hidden Lake. La Propriété Corvette est constituée de plus de 417 claims miniers CDC qui couvrent une superficie d'environ 21 357 hectares (ha). La Propriété Pontax Lithium-Or est située près d'Eastmain, au Québec, et comprend plus de 80 claims totalisant 4 257,2 ha. La Propriété Lac du Beryl est constituée des 18 blocs de claims originaux. La Propriété Eastmain est constituée de deux blocs de claims, totalisant 13 claims et 686,5 ha. La propriété Hidden Lake est située à plus de 45 kilomètres à l'est de Yellowknife dans les Territoires du Nord-Ouest, à proximité de l'autoroute 4, et se compose de plus de cinq claims contigus totalisant plus de 1 660 hectares. Ses propriétés comprennent également la propriété Freeman Creek.

Secteur Sociétés minières intégrées