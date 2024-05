Patriot Battery Metals Inc. est une société canadienne d'exploration de lithium en roche dure qui se concentre sur l'avancement de sa propriété Corvette (424 claims totalisant 21 715 ha), détenue à 100 % à l'échelle du district et située dans la région de la Baie James de l'Eeyou Istchee, au Québec (Canada). La propriété Corvette abrite la pegmatite à spodumène CV5. Située dans la ceinture de roches vertes de La Grande, la propriété Corvette recèle un potentiel minéral important sur plusieurs types de gisements. La société détient 100 % des 217 km2 de la propriété Corvette, qui couvre environ 50 km de pegmatite à lithium. L'exploration de la propriété a mis en évidence trois tendances minérales principales, qui se croisent principalement d'est en ouest sur de grandes parties du groupe de claims principal de la propriété : Golden Trend (or), Maven Trend (cuivre, or, argent) et CV Trend (pegmatite Li-Cs-Ta). Elle possède également la propriété JBN-57 (39 claims, 19,95 km2), qui est située à neuf kilomètres au sud de la route Trans-Taiga. Cette propriété est adjacente au projet Corvette de Patriot.

Secteur Sociétés minières intégrées