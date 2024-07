Patriot Battery Metals Inc. a annoncé que M. Blair Way avait quitté son poste de directeur de l'exploitation le 30 juin. M. Way continuera à siéger au conseil d'administration de Patriot en tant que directeur non exécutif et à fournir des services consultatifs au cours des prochains mois, afin d'assurer une transition en douceur pour le site et les travaux d'étude. Dans le cadre de son engagement à accroître sa capacité au Canada et au Québec, la société a annoncé la nomination de John Drapack au poste de directeur des études et de Cathryn Moffett au poste de directrice de l'environnement.

John a plus de 30 ans d'expérience en tant qu'ingénieur des mines et des procédés miniers, notamment dans la gestion de projets d'études et de développement de mines souterraines et à ciel ouvert de grande envergure. John jouera un rôle déterminant dans l'avancement de l'étude PEA/Scoping Study à venir et de l'étude de faisabilité en cours, dont l'achèvement est prévu pour le trimestre de septembre 2025. Cathryn a plus de 15 ans d'expérience dans les études d'impact environnemental et social, y compris dans de nombreux projets miniers nécessitant des plans de compensation pour les poissons.

Cathryn jouera un rôle essentiel dans la supervision de l'ESIA, qui devrait être achevée immédiatement après l'étude de faisabilité.