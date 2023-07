Patriot Battery Metals Inc. a annoncé les résultats d'essais préliminaires de séparation des liquides lourds sur des échantillons de carottes de pegmatite CV13. L'amas de pegmatites CV13 est situé à environ 3,8 km à l'ouest de l'amas de pegmatites CV5, où les forages ont défini un corps minéralisé de spodumène important et continu. L'objectif principal du programme de test HLS sur CV13 est d'évaluer les caractéristiques de libération et de récupération du spodumène à différents endroits le long de la tendance collective d'environ 2,2 km qui définit l'amas.

Les tests HLS constituent un moyen rentable d'évaluer rapidement l'applicabilité du traitement par séparation en milieu dense (SMD) à plus grande échelle, qui reflète davantage un processus opérationnel et continu, et la méthode préférée de traitement des pegmatites à spodumène. En outre, les données permettront une première évaluation du potentiel de traitement conjoint avec la pegmatite CV5 en utilisant les mêmes critères de conception et le même schéma de traitement (la même usine de traitement). Les essais HLS et DMS réalisés précédemment sur la pegmatite CV5 démontrent qu'un simple schéma de traitement DMS uniquement est applicable.

Les avantages de la SMD (± séparation magnétique) par rapport aux autres méthodes de récupération (c'est-à-dire la flottation) sont considérables et comprennent des coûts d'investissement et d'exploitation relativement faibles, des besoins en réactifs réduits, un produit et des résidus plus grossiers, un démarrage opérationnel plus rapide et, dans l'ensemble, un risque technique moindre. Un circuit DMS ne nécessite également qu'un concassage typiquement grossier par rapport à un concassage plus petit (ou broyage), ce qui se traduit par une réduction de la consommation d'énergie et de l'équipement. Le programme de test HLS sur la pegmatite CV13 a utilisé cinq (5) échantillons composites quart de carotte de taille NQ d'environ 8 à 10 m prélevés dans les sondages CV22-077, 082, 084, 085, 092 et 103 dans les parties ouest, centrale et est de la tendance collective d'environ 2,2 km qui définit l'amas de pegmatites.

Ceci inclut quatre (4) échantillons du corps de pegmatite supérieur et un (1) échantillon du corps de pegmatite inférieur. Le programme d'essais a été réalisé par SGS Canada Inc. dans ses installations de Lakefield, en Ontario, où les essais antérieurs pour le projet ont également été réalisés. Les teneurs en tête des échantillons composites allaient de 0,84 % à 1,42 % de Li2O, avec une moyenne de 1,14 % de Li2O, et comprenaient des quantités variables de mica et de tourmaline afin d'évaluer leur impact sur le processus.

Les échantillons composites ont été concassés à -9,5 mm (-3/8ac) aco, une taille de concassage grossière aco avec la fraction fine (-0,85 mm) éliminée par tamisage, et ont été suivis par des tests HLS à six (6) points de coupe différents (2,65, 2,70, 2,80, 2,85, 2,90 et 2,95). Une séparation magnétique a également été effectuée sur le concentré afin d'évaluer tout rejet minéral ferreux persistant (amphibole, mica). Il convient de noter que la séparation magnétique n'a été appliquée qu'à certains échantillons afin de réduire les teneurs en fer dans le concentré final.

La nécessité d'inclure la séparation magnétique dans le schéma de traitement continuera d'être évaluée au fur et à mesure de l'avancement du projet. La société a indiqué que les travaux d'essai ont donné des résultats positifs avec des récupérations de lithium allant de 67% à 77% à une teneur interpolée de 6,00% Li2O dans le concentré de spodumène. Les taux de récupération sont également restés élevés sur les échantillons à plus faible teneur, ce qui témoigne de la nature à gros grains du spodumène qui le rend plus propice à la libération.

Collectivement, les résultats préliminaires de la HLS indiquent clairement qu'il est possible d'exploiter uniquement le DMS à CV13. De plus, les résultats soutiennent une approche de traitement conjointe pour les pegmatites CV5 et CV13, les deux pouvant être traitées avec un taux de récupération raisonnable dans la même usine de traitement. Un tel scénario est optimal et réduit l'empreinte et les besoins en infrastructures du site en cas de développement conjoint.

À ce jour, les données métallurgiques recueillies sur les pegmatites CV5 et CV13 sont très encourageantes et démontrent qu'un schéma de traitement à base de DMS uniquement est applicable aux deux amas. De plus, les données suggèrent que les deux pegmatites pourraient être concassées conjointement et alimenter la même usine de traitement, tout en maintenant des taux de récupération raisonnablement élevés pour obtenir un concentré de spodumène commercialisable de +5,5 % Li2O. La prochaine étape consistera à collecter un échantillon composite de carottes de forage assez important et représentatif au cours de l'été et de l'automne 2023 afin d'alimenter une usine pilote de DMS.