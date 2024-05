Patrizia SE, anciennement Patrizia AG, est une société basée en Allemagne qui opère en tant que gestionnaire d'investissement sur le marché de l'immobilier. Les activités de la société comprennent l'acquisition, la gestion, le repositionnement et la cession de biens immobiliers résidentiels et commerciaux, de fonds d'actifs immobiliers, de solutions de compte sur mesure et de solutions de partenariat global, par le biais de ses propres plateformes d'investissement agréées. Elle propose aux investisseurs institutionnels, semi-professionnels et privés des investissements immobiliers directs et indirects dans les pays européens depuis 39 ans. Elle gère également des actifs immobiliers, principalement en tant que gestionnaire de portefeuille et, de manière sélective, en tant que co-investisseur pour des compagnies d'assurance, des institutions de fonds de pension, des fonds souverains, des banques d'épargne et des banques coopératives, et opère dans 28 sites. Elle gère également des fonds spéciaux pour des investisseurs immobiliers nationaux et internationaux. Ses principaux clients sont des institutions, des fonds de pension, des compagnies d'assurance et des caisses d'épargne en Europe, en Asie et aux États-Unis.

Secteur Développement et opérations immobilières