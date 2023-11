Patron Exim Limited est une société basée en Inde, qui est engagée dans le commerce et la distribution d'une gamme de matières premières pharmaceutiques, également connues sous le nom d'ingrédients pharmaceutiques actifs (API), industriels, excipients et solvants. Le portefeuille de produits de la société comprend environ 150 API, excipients, produits chimiques pharmaceutiques et intermédiaires. L'entreprise est également engagée dans le commerce de divers produits chimiques, tels que les produits pétrochimiques, les colorants et les pigments chimiques, les peintures et les produits chimiques spécialisés, les produits agrochimiques, les produits chimiques pour le pétrole et le raffinage, les mousses et les adhésifs, le contreplaqué et les produits chimiques pour les stratifiés. La gamme de produits chimiques de l'entreprise comprend également des produits chimiques destinés à l'industrie alimentaire et au traitement de l'eau, des résines et des produits chimiques pour plastiques, des polymères et des additifs.

Secteur Produits pharmaceutiques