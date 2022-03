Des milliers d'Australiens fuient leurs maisons alors que les inondations inondent les villes

Plusieurs villes du nord de la Nouvelle-Galles du Sud, déjà ébranlées par des inondations record il y a plus d'un mois, ont été frappées par un intense système dépressionnaire au cours de la nuit. Certaines régions ont reçu les précipitations d'un mois en moins de six heures, ont indiqué les autorités.

"Malheureusement, cette nuit, nos pires craintes se sont réalisées avec de fortes pluies significatives sur des paysages déjà saturés", a déclaré Stephanie Cooke, ministre des services d'urgence de Nouvelle-Galles du Sud, lors d'un point presse.

La rue principale de Byron Bay, une destination touristique populaire située à environ 750 km (465 miles) au nord de Sydney, a été inondée et plusieurs magasins étaient sous l'eau, selon des images télévisées. Une famille a été vue pataugeant dans l'eau jusqu'aux genoux, une femme avec un enfant sur la hanche et d'autres membres portant des valises remplies d'effets personnels.

"Oh, c'est dévastateur", a déclaré Annick Nuylle, propriétaire d'un magasin à Byron Bay. "J'ai mis de nombreuses années et beaucoup d'amour et de travail, alors peu importe s'il y a ou non une assurance, je pense que c'est mon gagne-pain et c'est ma vie depuis 17 ans, alors c'est très triste."

Dean Prosser, un autre résident de Byron Bay, a déclaré qu'il n'avait jamais vu autant de pluie depuis plus de 50 ans qu'il vit dans la ville. "Nous avons juste eu trop d'eau tombée du ciel", a-t-il déclaré au diffuseur ABC.

Un total de 14 ordres d'évacuation et huit avertissements sont en place le long de la côte nord de la Nouvelle-Galles du Sud, sur une distance d'environ 500 km (311 miles).

Dans la ville de Lismore, au nord de la Nouvelle-Galles du Sud, parmi les plus touchées par les inondations record du début du mois de mars, les niveaux d'eau de la rivière Wilsons de la ville ont dépassé la hauteur de la digue de 10,65 mètres. Lismore, qui abrite près de 30 000 personnes, a reçu environ 400 mm (16 pouces) de pluie sur une période de 24 heures jusqu'à mercredi matin, selon les données.

Il n'y a pas eu d'avertissement officiel que la digue avait été rompue, les sirènes ayant mal fonctionné, ont rapporté les médias locaux.

"Tout s'écroule à Lismore en ce moment... pour la deuxième fois en un mois", a déclaré le maire Steve Krieg à Nine Network. Des images diffusées sur les médias sociaux montrent des véhicules échoués, dont une caravane, flottant sur les rues inondées.

La police a déclaré qu'elle était actuellement à la recherche d'une femme qui aurait disparu dans les eaux de crue près de Lismore depuis mardi soir, après que son véhicule se soit embourbé. Jusqu'à présent, deux personnes ont trouvé la mort dans le récent événement météorologique.

Le bureau météorologique prévoit que des "bandes de précipitations plus fortes et très localisées" tomberont dans les heures qui suivent mercredi, ce qui pourrait entraîner des crues soudaines mettant en danger la vie des victimes, avec jusqu'à 200 mm de précipitations dans de nombreuses régions.

L'été de la côte est de l'Australie a été dominé par le modèle climatique La Nina, généralement associé à de plus fortes précipitations, pour la deuxième année consécutive, avec des rivières déjà à pleine capacité après des pluies torrentielles. Sydney a déjà enregistré 537 mm (21,1 pouces) jusqu'à présent ce mois-ci - son mois de mars le plus humide jamais enregistré.