Les prix des denrées alimentaires ont probablement poussé l'inflation indienne à son plus haut niveau depuis 16 mois en mars

Le plein effet de la flambée des prix du pétrole brut et de l'énergie mondiale suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie fin février ne devrait pas apparaître dans les prix à la consommation avant avril, car la répercussion sur les consommateurs aux pompes à essence a été retardée.

Le sondage Reuters du 4 au 8 avril auprès de 48 économistes suggère que l'inflation, mesurée par l'indice des prix à la consommation (IPC), a atteint 6,35 % en mars sur une base annuelle, contre 6,07 % en février. Il s'agirait de la lecture la plus élevée depuis novembre 2020.

Les prévisions pour les données, qui doivent être publiées le 12 avril vers 1200 GMT, variaient entre 6,06% et 6,50%. Aucune ne s'attendait à ce qu'elle tombe sous les 6 %, l'extrémité supérieure de la bande de tolérance de la RBI.

"Nous pensons que l'inflation globale s'est accélérée pour atteindre 6,30 % en glissement annuel, car les prix des denrées alimentaires ont légèrement augmenté en termes séquentiels après une baisse de trois mois jusqu'en février", a déclaré Dhiraj Nim, économiste chez ANZ, en référence au schéma saisonnier des variations mensuelles des prix des denrées alimentaires.

Les prix des denrées alimentaires, qui représentent près de la moitié du panier de l'inflation, devraient également rester élevés car les problèmes de chaîne d'approvisionnement liés à la guerre Russie-Ukraine perturbent la production mondiale de céréales, l'approvisionnement en huiles comestibles et les exportations d'engrais.

Les prix de l'huile de palme, l'huile végétale la plus utilisée au monde, ont bondi de près de 50 % cette année. La hausse des prix des denrées alimentaires est fortement ressentie par des millions de personnes vivant sous le seuil de pauvreté, qui ont déjà subi des pertes d'emplois et de revenus à cause de la pandémie.

Samiran Chakraborty, économiste en chef pour l'Inde chez Citi, a déclaré que les hausses des prix des produits de base mondiaux apparaîtront dans les chiffres de l'inflation de mars, ainsi que les huiles comestibles.

"Bien que le début des hausses du prix de l'essence ait été retardé après les élections des États, les prix de détail ont tout de même augmenté de 6,5 INR/litre au cours des 10 derniers jours de mars", a déclaré Chakraborty.

Contrairement aux principales banques centrales qui sont confrontées à des taux d'inflation atteignant des sommets sur plusieurs décennies, la RBI a choisi de laisser ses taux d'intérêt stables, même si l'inflation a largement dépassé son objectif et ne montre aucun signe d'apaisement dans l'immédiat.

Vendredi, la RBI a de nouveau laissé son taux directeur inchangé à un niveau record de 4,0 %. Mais les analystes commencent à s'inquiéter du fait que le bon moment pour commencer à relever les taux d'intérêt est peut-être déjà passé.

"Ils sont bien en retard sur la courbe. Ce que les actions de la Fed nous ont montré, c'est qu'à partir du moment où l'on sait que l'on s'est trompé sur le caractère transitoire de l'inflation, on est obligé d'agir de manière plus agressive", a déclaré Kunal Kundu, économiste spécialiste de l'Inde à la Société Générale.