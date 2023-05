Pattern acquiert les 40% restants de Petri & Lombardi

(Alliance News) - Pattern Spa a annoncé lundi que Idee Partners Srl, dans laquelle Pattern détient une participation de 54 %, a acquis les 40 % restants du capital social de Petri & Lombardi Srl, une entreprise toscane historique spécialisée dans la production et la transformation d'accessoires en cuir, pour un montant de 510 000 euros.

Avec cette opération, le groupe Pattern renforce le Pôle Toscan de la Maroquinerie constitué par sa filiale Idee Partners, société basée à Scandicci et leader dans le développement de produits, qui détient désormais 100% de la société historique toscane de maroquinerie Petri & Lombardi, et 70% de RGB Spa, société toscane dans le secteur de la maroquinerie.

"Ces trois entreprises créent le pôle toscan de la maroquinerie au sein du groupe Pattern : l'un des plus grands pôles industriels indépendants intégrés de phases de conception et de production Made in Italy", a expliqué l'entreprise.

L'action Pattern reste inchangée à 6,90 euros.

Par Giuseppe Fabio Ciccomascolo, journaliste senior d'Alliance News

Commentaires et questions à redazione@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News IS Italian Service Ltd. Tous droits réservés.