(Alliance News) - Pattern Spa a annoncé lundi qu'elle avait signé un accord pour acquérir 30 % de Dyloan Bond Factory Srl, une filiale dont Pattern détient déjà 70 %.

Le prix forfaitaire convenu est de 4,0 millions d'euros, sur la base de l'évaluation de Dyloan dans le cadre de l'accord d'investissement 2022. La clôture est prévue pour la fin du mois de juillet 2023.

En outre, sous réserve de la clôture de la transaction, les parties ont convenu de renoncer définitivement au mécanisme d'ajustement du prix en vertu de l'accord d'investissement 2022 et qu'Anna Maria di Rienzo renoncera définitivement aux montants supplémentaires de complément de prix en vertu de l'accord.

Dyloan Bond Factory, créée en 1987 dans la région des Abruzzes en Italie, est une entreprise leader dans les domaines de la R&D, de l'ingénierie, du prototypage, de l'échantillonnage, de la personnalisation et de la production de produits semi-finis, d'accessoires, de tissus, de traitements de haute technologie et de vêtements finis.

Luca Sburlati, PDG du groupe Pattern, ainsi que Franco Martorella et Fulvio Botto, fondateurs et actionnaires majoritaires de Pattern, ont déclaré : "Avec la famille Di Rienzo, nous avons décidé d'avancer aujourd'hui ce que nous prévoyons de faire dans quelques années, avec l'objectif commun d'accélérer encore le développement du pôle des Abruzzes. Cela nous permettra de renforcer les activités de R&D de Dyloan et de D-house pour tous les pôles du groupe et de continuer à investir dans la région. Anna Maria et Loreto Di Rienzo continueront à travailler avec notre groupe pour atteindre cet objectif.

L'action de Pattern a clôturé lundi en baisse de 2,8 %, à 7,00 euros par action.

