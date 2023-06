Patterson Companies, Inc. : Credit Suisse persiste à l'achat

Patterson Companies, Inc. est un distributeur spécialisé qui dessert les marchés de fournitures dentaires des États-Unis et du Canada et les marchés de fournitures de santé animale des États-Unis, du Canada et du Royaume-Uni. Les secteurs d'activité de la société comprennent les soins dentaires, la santé animale et l'entreprise. Le segment Dental fournit une gamme pratiquement complète de produits dentaires consommables, d'équipements et de logiciels, de solutions numériques clés en main et de services à valeur ajoutée aux dentistes, laboratoires dentaires, institutions et autres professionnels de la santé dans toute l'Amérique du Nord. Le segment de la santé animale est un distributeur complet en Amérique du Nord et au Royaume-Uni. de produits, services et technologies de santé animale destinés aux marchés des animaux de production et des animaux de compagnie. La société fournit des services de secours. Elle propose également des équipements de pasteurisation et des sacs à usage unique qui permettent aux producteurs laitiers de produire, stocker et nourrir le colostrum des veaux nouveau-nés, ainsi que des offres de produits pour les producteurs de bovins de boucherie.