Patterson-UTI Energy, Inc. : Raymond James reste à l'achat

Patterson-UTI Energy, Inc. est une société de services pétroliers qui possède et exploite principalement des appareils de forage terrestres aux États-Unis et une flotte d'équipements de pompage sous pression. La société opère par le biais de trois secteurs d'activité : Services de forage sous contrat, Services de pompage sous pression et Services de forage directionnel. Le segment des services de forage sous contrat commercialise ses services de forage sous contrat auprès des opérateurs indépendants de pétrole et de gaz naturel. Son segment Services de forage sous contrat a commercialisé environ 184 appareils de forage terrestres dans la partie continentale des États-Unis et huit en Colombie. Le segment des services de pompage sous pression fournit des services de pompage sous pression aux opérateurs de pétrole et de gaz naturel, principalement au Texas et dans la région des Appalaches. Il fournit également des services de cimentation par le biais de son segment de pompage sous pression. Le segment Services de forage directionnel fournit une gamme de services de forage directionnel dans les bassins pétroliers et gaziers terrestres en production aux États-Unis.