Paul Mueller Company est engagée dans la conception et la fabrication de systèmes et d'équipements de traitement en acier inoxydable. Les secteurs d'activité de la société comprennent l'équipement de ferme laitière, l'équipement industriel, la fabrication sur place et le transport. Le segment Dairy Farm Equipment fabrique des équipements de refroidissement et de stockage du lait, des produits de réfrigération et des équipements de récupération de chaleur. Le segment Field Fabrication comprend les ventes de grands réservoirs et cuves fabriqués sur place. Le segment Équipement industriel fabrique des réservoirs de traitement et de stockage standard et personnalisés en acier inoxydable et en alliage, des équipements pour l'eau pure et des produits de transfert de chaleur. Le secteur du transport s'occupe de la livraison de produits et de composants aux clients et aux sites de fabrication sur le terrain, de l'acheminement de matériel et du transport contractuel. Ses produits et services sont utilisés dans une variété d'industries, y compris la santé animale, les boissons, la brasserie, les produits chimiques, la ferme laitière et la transformation, le transfert de chaleur, la construction industrielle, l'eau pure, la fabrication de réservoirs et le vin.

Secteur Machines et équipements industriels