MODALITES DE MISE A DISPOSITION DU RAPPORT ANNUEL 2023

PAULIC Meunerie est spécialisé dans la production et la commercialisation de farines artisanales et industrielles destinées aux professionnels de la boulangerie, de la crêperie et de l'industrie alimentaire. PAULIC Meunerie est un Groupe familial breton reconnu sur le marché des farines labellisées. Il fidélise aujourd'hui plus de 700 clients professionnels. Avec Oxygreen®, son procédé breveté de purification du blé, PAULIC Meunerie se positionne sur le marché de la farine très haute qualité axée sur la nutrition santé et sur le marché en plein essor et à forte valeur ajoutée de l'alimentation des insectes d'élevage.

Secteur Transformation des aliments